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Легендарный боксер объявил о завершении карьеры

вторник, 29 октября 2019, 16:23
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Легендарный российский боксер Олег Маскаев, выступавший в супертяжелой весовой категории, официально объявил о завершении карьеры.

Слова Маскаева приводит ТАСС.

"Поддерживать форму в таком возрасте - это нелегко, забрасывать нельзя. А выходить на бои на скорую руку - так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой не будет уже. Промоутерам в России я предлагал провести бой, силы и желание были. А сейчас уже выходить на ринг - это как для маленького ребенка первые шаги делать", - сказал Маскаев.

Отметим, что свой последний бой Маскаев провел в ноябре 2013 года. Тогда он победил единогласным решением судей британца Дэнни Уильямса. В 2006-2008 годах он владел поясом чемпиона мира по версии WBC. Всего на его счету 46 боев: 39 побед и 7 поражений. Самым ярким эпизодом в карьере россиянина стал его нокаут американца Хасима Рахмана.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 212-килограммовый боец дебютировал в боях без правил с эффектного нокаута.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: бокс

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