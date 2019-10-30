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Динамо - Шахтер: стартовые составы

среда, 30 октября 2019, 18:43
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Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на матч 1/8 финала Кубка Украины, который состоится сегодня, 30 октября.

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Цитаишвили, Соль

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Маркос, Дентиньо, Тете, Соломон.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого. Для соперников это будет дебютная игра в текущем розыгрыше Кубка Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" попало в громкий скандал из-за болельщиков.

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