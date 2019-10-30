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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Арсенал: расписание трансляций

среда, 30 октября 2019, 14:30
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В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 21:30.

Прямую трансляцию противостояния между мерсисайдцами и лондонцами можно будет посмотреть на канале "Сетанта Спорт Украина" и "Матч ТВ".

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" прошел "Милтон Кинс" (2:0), а "Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест" (5:0).

В минувшем сезоне "Ливерпуль" и "Арсенал" провели между собой две встречи. В Лондоне команды не смогли определить победителя - 1:1, а в Ливерпуле хозяева разгромили гостей со счетом 5:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал феерическую победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.

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