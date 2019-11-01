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Свитолина - Кенин: онлайн видео трансляция

пятница, 01 ноября 2019, 09:05
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В пятницу, 1 ноября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 3-го тура группового этапа Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне встретится с американкой Софией Кенин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи Свитолина - Кенин.

Начало матча - в 12:30.

Плеер с видео трансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

Это будет пятая очная встреча между теннисистками. Интересно, что все предыдущие матчи были сыграны в текущем году. В противостоянии пока установилось равенство - украинка и американка одержали по две победы.

В одной группе со Свитолиной и Кенин также выступают Симона Халеп (Румыния) и Каролина Плишкова (Чехия). В полуфиналы выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы. Украинка досрочно стала победительницей в своем квартете, поэтому для нее предстоящая встреча не имеет турнирного значения.

Напомним, что Свитолина является действующей победительницей турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина одержала блестящую победу во втором матче Итогового турнира WTA.

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