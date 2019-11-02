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В чемпионате Франции случилась самая громкая сенсация года: видео

суббота, 02 ноября 2019, 09:26
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В стартовом матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде уступил "Дижону" со счетом 1:2.

Уже на 19-й минуте гости благодаря голу Килиана Мбаппе вышли вперед. Однако, провалив конец первого и начало второго таймов, когда соответственно ворота Кейлора Наваса поразили Мунир Шуйар и Жондер Кадис, "Пари Сен-Жермен" потерпел поражение.

Интересно, что перед матчем парижский клуб уверенно возглавлял турнирную таблицу чемпионата Франции, а "Дижон" ее замыкал.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ ПО ФУТБОЛУ

11-й тур, 1 ноября

"ДИЖОН" - "ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН" - 2:1

Голы: Мбаппе, 19; Шуйар, 45+6; Кадис, 47.

"Дижон": Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик (Мендиль, 33), Кулибали (Амальфитано, 29), Музинга, Ндонг, Жулиу Тавареш, Кадис, Шуйар, Бальде (Мавидиди, 54).

"Пари Сен-Жермен": Навас, Бернат (Кюрзава, 64), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Дракслер, 81), Дагба, Гейе, Паредес (Кавани, 72), Ди Мария, Икарди, Мбаппе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жена звездного футболиста произвела фурор своим костюмом на Хеллоуин.

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