Динамо - Львов: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и ФК "Львов" на матч 13-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 3 ноября.

ДИНАМО - ЛЬВОВ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Цыганков, Соль

Запасные: Нещерет, Кендзера, Андриевский, Вербич, Цитаишвили, Родригеш, Беседин

Львов: Сарнавский, Братков, Борзенко, Гончар, Приймак, Богунов, Татарков, Пернамбуко, Сабино, Мартан, Шина

Запасные: Бандура, Зубков, Фелипе, Карвацкий, Велвес, Педро, Люлька

Матч обслужит арбитр Анатолий Абдула. В качестве его ассистентов выступят Владимир Высоцкий и Виктор Нижник. Резервный судья - Виталий Романов.

После 12 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 24 очка. "Львов" находится на последнем, 12-м месте в таблице, имея в активе восемь очков. В первом круге "Динамо" обыграло "Львов" на выезде со счетом 3:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 12-м туре чемпионата Украины "Динамо" не сумело обыграть "Карпаты".