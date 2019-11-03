Где смотреть онлайн Динамо - Львов: расписание трансляций

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Львовом". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Львов".

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между киевским и львовским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

После 12 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Киевляне набрали 24 очка и имеют матч в запасе. "Львов" замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь 8 очков.

В матче первого круга "Динамо" разгромило "Львов" в гостях со счетом 3:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что худший клуб чемпионата Украины объявил о смене главного тренера.