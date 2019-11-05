Боруссия - Интер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и миланского "Интера" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 ноября.
БОРУССИЯ - ИНТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 22:00.
Боруссия: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Вайгль, Витсель, Брандт, Гетце, Азар, Санчо
Запасные: Елшлягель, Загаду, Геррейру, Пищек, Дилейни, Дауд, Алькасер
Интер: Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Годин, Бираги, Барелла, Кандрева, Весино, Брозович, Лукаку, Мартинес
Запасные: Паделли, Бастони, Сенси, Лацаро, Валеро, Политано, Эспозито
Обслужит матч голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккелли. В качестве его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стергстра. Резервный арбитр - Кевин Блом.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Интер" обыграл "Боруссию" в Милане.