RU  UA  EN

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

5 ноября

22:30
Где смотреть онлайн Александрия - Сент-Этьен: расписание трансляций
21:48
Не ждали? "Барселона" творит сенсацию в Лиге чемпионов
21:47
Домашние стены не помогли: россияне опозорились в Лиге чемпионов
21:25
Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
20:56
Боруссия - Интер: стартовые составы
20:45
Где смотреть онлайн Копенгаген - Динамо: расписание трансляций
20:14
Пассажирка напросилась сделать фото в кресле пилота - цена этого снимка оказалась слишком высокой
19:44
Копенгаген - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
19:00
Как самому сделать слайм: создаем популярную игрушку дома
18:30
Дэнни Трехо рассказал, как ему удалось бросить пить и оставаться трезвым больше 50 лет
18:01
Алина Гросу призналась, делала ли она пластические операции
17:34
Я бы тоже ее избил: в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боруссия - Интер: стартовые составы

вторник, 05 ноября 2019, 20:56
переглянути новину українською

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и миланского "Интера" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 ноября.

БОРУССИЯ - ИНТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Боруссия: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Вайгль, Витсель, Брандт, Гетце, Азар, Санчо

Запасные: Елшлягель, Загаду, Геррейру, Пищек, Дилейни, Дауд, Алькасер

Интер: Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Годин, Бираги, Барелла, Кандрева, Весино, Брозович, Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Бастони, Сенси, Лацаро, Валеро, Политано, Эспозито

Обслужит матч голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккелли. В качестве его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стергстра. Резервный арбитр - Кевин Блом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Интер" обыграл "Боруссию" в Милане.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Наполи - Зальцбург - 0:1 онлайн трансляция

Боруссия - Интер - 0:1 онлайн трансляция

Зенит - РБ Лейпциг - 0:2 Хроника матча, видео голов

Барселона - Славия - 0:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: