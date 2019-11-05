Боруссия - Интер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и миланского "Интера" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 ноября.

БОРУССИЯ - ИНТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Боруссия: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Вайгль, Витсель, Брандт, Гетце, Азар, Санчо

Запасные: Елшлягель, Загаду, Геррейру, Пищек, Дилейни, Дауд, Алькасер

Интер: Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Годин, Бираги, Барелла, Кандрева, Весино, Брозович, Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Бастони, Сенси, Лацаро, Валеро, Политано, Эспозито

Обслужит матч голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккелли. В качестве его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стергстра. Резервный арбитр - Кевин Блом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Интер" обыграл "Боруссию" в Милане.