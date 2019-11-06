Динамо Загреб - Шахтер: стартовые составы

6 ноября в Загребе местное "Динамо" принимает донецкий "Шахтер" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на игру.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер". Начало игры в 22:00.

Стартовые составы:

Динамо З: Ливакович - Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич - Стоянович, Моро, Адеми, Леовац - Ольмо, Оршич - Петкович.

Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандж, Атьемвен, Гьира, Кендзер.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сикан, Болбат.