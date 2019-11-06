RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

7 ноября

00:10
Вводят в гипноз и отбирают все: в Киеве "засветилась" опасная банда, фото

6 ноября

23:43
В Киеве взорвали авто крупного бизнесмена: названа фамилия
23:42
Смертельное покушение в Киеве: появилось видео момента взрыва на Житомирской трассе
23:18
Взрыв на Житомирской трассе в Киеве: появилось видео и новые подробности
22:48
В Киеве бросили взрывчатку на крышу авто, много пострадавших: опубликованы первые фото
22:08
В Киеве "псих" с автоматом расстрелял соседа: опубликовано страшное видео
21:35
​В аэропорту Амстердама произошло ЧП, возможен захват самолета: опубликованы первые фото
21:20
Возле метро в Киеве сразу 9 авто попали в серьезное ДТП: опубликовано видео
20:18
"Охотились" на бандита: все подробности задержания бывших бойцов "Правого сектора"
19:33
"Совок" в головах: в сети показали, как сотрудники ГБР "отмечают" день рождения Трубы
19:02
Женщина подумала, что нашла во дворе щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом для всех
19:00
Горы и солнечные пляжи Греции: сколько стоит отдых у моря в декабре 2019
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Реал - Галатасарай - 6:0 смотреть онлайн видео голов

среда, 06 ноября 2019, 23:04
переглянути новину українською

В эти минуты в Мадриде проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором играют местный "Реал" и турецкий "Галатасарай".

РЕАЛ - ГАЛАТАСАРАЙ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Матч начался без раскачки. На 4-й минуте счет во встрече открыл вингер хозяев Родриго.

На 7-й минуте он же удвоил преимущество "сливочных".

На 14-й минуте Серхио Рамос, реализовав пенальти, сделал счет разгромным.

На 45-й минуте Карим Бензема забил в ворота гостей четвертый мяч.

С подробной турнирной таблицей группы A Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" спокойно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо Загреб - Шахтер - 3:3 хроника суперматча, видео голов

Реал - Галатасарай - 6:0 онлайн трансляция

Аталанта - Манчестер Сити - 1:1 Хроника матча, видео голов

Локомотив - Ювентус - 1:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: