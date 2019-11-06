Реал - Галатасарай - 6:0 смотреть онлайн видео голов

В эти минуты в Мадриде проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором играют местный "Реал" и турецкий "Галатасарай".

РЕАЛ - ГАЛАТАСАРАЙ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Матч начался без раскачки. На 4-й минуте счет во встрече открыл вингер хозяев Родриго.

На 7-й минуте он же удвоил преимущество "сливочных".

На 14-й минуте Серхио Рамос, реализовав пенальти, сделал счет разгромным.

На 45-й минуте Карим Бензема забил в ворота гостей четвертый мяч.

С подробной турнирной таблицей группы A Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" спокойно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.