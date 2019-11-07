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Один из лучших тренеров Украины возглавил "Шахтер", но не донецкий

четверг, 07 ноября 2019, 22:58
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Украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил солигорский "Шахтер", который выступает в чемпионате Беларуси.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Условия и сроки личного контракта не разглашаются. Помогать Вернидубу будут Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

"Всегда следил за чемпионатом Беларуси. Знал, что здесь в последние годы было три гранда: "Динамо-Минск", как бы они не выступали сейчас – это бренд; БАТЭ – многократный участник групповых этапов еврокубков; "Шахтер" – команда, которая всегда в тройке призеров. В нынешнем году о себе очень серьезно заявляет "Динамо-Брест". Понимаю, что здесь хороший чемпионат", - сказал Вернидуб.

"Шахтер" в данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Солигорский клуб на пять очков отстает от идущего вторым БАТЭ, но имеет одну игру в запасе.

53-летний Вернидуб ранее на протяжении восьми лет тренировал луганскую "Зарю". Под его руководством луганчане становились бронзовыми призерами чемпионата Украины, а также доходили до финала национального кубка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывшего тренера сборной Украины уволили в Европе.

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