Не пора ли кого-то менять: фанаты отреагировали на очередную ничью "Динамо" в Лиге Европы

Болельщики киевского "Динамо" поделились мнением о ничейном результате матча с "Копенгагеном" в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.

Для киевлян ничья с датчанами стала третьей в четырех матчах и клуб занимает второе место в турнирной таблице группы В.

Немалая часть комментариев посвящена теме замен. В матче с "Копенгагеном" главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко произвел всего одну замену на 88-й минуте. Впрочем, возможно, кто-то из фанатов намекает на замену тренера.

"Много сумбура и неорганизованности в атаке. Что-то не видно, что Динамо имеет какие-то наигранные комбинации и домашние "заготовки", а они должны быть".

"У меня одного ощущение, что Михайличенко тупо похер на команду? Типа его просто поставили перед фактом, что он "новый" тренер Динамо и всё. Либо это такая защитная реакция и нервное состояние человека. Потому что он вообще живим не кажется. Какая-то обреченность в глазах"

"Показали "бело-голубым" их истинный уровень. А то после матча с Шахтером, который сам играл в половину ноги, кто-то сильно поверил в себя"

"Отмучались. Имея столько моментов, столько свободного пространства, умудрились сыграть вничью. Я не хочу ничего говорить. Вместо слов на ум приходит какая-то матерщина."

"Всё очень плохо.Тактики нет,мысли на поле нет, а так как отдают пас-это вообще позор. Неужели тренерский штаб не принимает никаких мер?? Сидорчук,Цыганков,Караваев худшие в последних играх.В дубль нужно их срочно".

"Не обыграть команду, которая за матч провела полторы атаки - это конечно мощно. 6 из 12 в такой группе - это катастрофа".

"Суркис, видать, штрафует Михайличенка за замены раньше 80-й минуты и больше одной за игру".

"Та ну зачем замены? Все ещё свеженькие, вон как бегают".

"Замена?????? ОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

"Не пора ли что-то менять? Или кого-то", - пишут пользователи.