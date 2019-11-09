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Без капитана: "Динамо" отправилось в Харьков на важнейший поединок с "Шахтером"

суббота, 09 ноября 2019, 18:55
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В субботу, 9 ноября, "Динамо" вылетело в Харьков на матч 14-го тура чемпионата Украины с "Шахтером". Всего на игру в составе киевлян отправилось 20 игроков. Команде в предстоящем важнейшем поединке не поможет ее капитан Сергей Сидорчук, заработавший удаление в предыдущем матче чемпионата со "Львовом".

Вот в каком составе "Динамо" отправилось в Харьков.

Вратари: Бущан, Кучерук, Нещерет.

Защитники: Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера.

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский.

Нападающие: Соль, Родригес, Беседин.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 3-е место, набрав в 13 матчах 27 очков. У "Шахтера" на 10 очков больше в 14 играх.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя в битве за первое место в молодежном первенстве.

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