Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

10 ноября в матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Начало поединка в 17:00.

Прямую трансляцию противостояния между донецким и киевским коллективами можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч арбитр Николай Балакин. В качестве его ассистентов выступят Андрей Скрипка и Владимир Володин. Резервный арбитр - Ярослав Козык.

После 13 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 37 очков. "Динамо" занимает вторую позицию, имея в активе 27 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" представил яркий проморолик к матчу с "Динамо".