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Ливерпуль - Манчестер Сити: стартовые составы

воскресенье, 10 ноября 2019, 17:50
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В воскресенье, 10 ноября, в Ливерпуле местный одноименный клуб будет принимать "Манчестер Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии. Тренерские штабы уже определились со стартовыми составами команд на игру.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". Начало встречи в 18:30.

Стартовые составы:

Ливерпуль: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Ловрен, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелино, де Брёйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" занимает 4-е место, имея в активе 25 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что голкипер "Манчестер Сити" установил уникальный антирекорд в Лиге чемпионов.

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