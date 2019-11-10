Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист". На "Апострофе" будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" - "Динамо".

Футболисты "Шахтера" выйдут на поле в традиционных желто-оранжевых футболках, динамовцы сыграют в бело-синей форме.

Обе команды не досчитались нескольких ведущих игроков. По разным причинам на поле не выйдут Евгений Коноплянка и Алан Патрик (оба - "Шахтер"), а также Сергей Сидорчук ("Динамо").

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" занимает 1-е место, набрав в 14 матчах 37 очков. У "Динамо" на 10 очков меньше и игра в запасе.

Ранее "Апостроф" публиковал прогнозы экспертов на исход матча "Шахтер" - "Динамо".