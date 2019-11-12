Позор Испании и битва итальянцев с бразильцами: все результаты 1/4 финала чемпионата мира

На юношеском чемпионате мира по футболу U17, который проходит в Бразилии, определились все полуфиналисты турнира.

Борьбу за трофей продолжат нидерландцы и французы, разгромившие соответственно парагвайцев и испанцев, и бразильцы с мексиканцами, одолевшие соответственно итальянцев и южных корейцев.

"Апостроф" приводит все результаты 1/4 финала.

ЧЕМПИОНАТ МИРА U17

1/4 финала

НИДЕРЛАНДЫ - ПАРАГВАЙ - 4:1

Голы: Хувер, 30; Хансен, 40; Брааф, 78; Унувар, 86 - Дуарте, 45+1.

ИТАЛИЯ - БРАЗИЛИЯ - 0:2

Голы: Патрик, 6; Пеглоу, 40.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА - 0:1

Гол: Авила, 77.

ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ - 1:6

Голы: Валера, 9 - Куасси, 21; Мбуку, 36; Лихаджи, 46; Пембеле, 54; Раттер, 59; Аушиш, 90+3.

В полуфиналах турнира сыграют Мексика - Нидерланды (14 ноября) и Франция - Бразилия (15 ноября).

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч Украина - Эстония обслужат арбитры из европейского топ-чемпионата.