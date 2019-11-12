RU  UA  EN

вторник, 12 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 ноября

12:18
Шакира рассказала о депрессии и страхе после болезни голосовых связок
12:03
Актриса "Дизель Шоу" с мужем и маленьким сыном украсили обложку глянца: фото
11:50
Позор Испании и битва итальянцев с бразильцами: все результаты 1/4 финала чемпионата мира
11:49
Жена Николая Тищенко рассказала, что думает об эффектной помощнице мужа-нардепа
11:14
Очень важное событие для нас: участник группы Mozgi объявил о скором пополнении в семье
10:28
Жена Алека Болдуина второй раз за год потеряла ребенка
10:26
Расистский скандал на матче "Шахтер" - "Динамо": появилась реакция УЕФА
09:50
Украинский музыкант сообщил о внезапной смерти родного человека
07:00
Любимые роллы за час: рецепт и советы для приготовления дома

11 ноября

19:30
Матч Украина - Эстония обслужат арбитры из европейского топ-чемпионата
19:00
Что такое глютен и почему вокруг него столько шума - объясняем на пальцах
18:58
В США умерла 13-летняя звезда Бродвея и актриса картины Вуди Аллена - врачи назвали причину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Позор Испании и битва итальянцев с бразильцами: все результаты 1/4 финала чемпионата мира

вторник, 12 ноября 2019, 11:50
переглянути новину українською

На юношеском чемпионате мира по футболу U17, который проходит в Бразилии, определились все полуфиналисты турнира.

Борьбу за трофей продолжат нидерландцы и французы, разгромившие соответственно парагвайцев и испанцев, и бразильцы с мексиканцами, одолевшие соответственно итальянцев и южных корейцев.

"Апостроф" приводит все результаты 1/4 финала.

ЧЕМПИОНАТ МИРА U17

1/4 финала

НИДЕРЛАНДЫ - ПАРАГВАЙ - 4:1
Голы: Хувер, 30; Хансен, 40; Брааф, 78; Унувар, 86 - Дуарте, 45+1.

ИТАЛИЯ - БРАЗИЛИЯ - 0:2
Голы: Патрик, 6; Пеглоу, 40.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА - 0:1
Гол: Авила, 77.

ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ - 1:6
Голы: Валера, 9 - Куасси, 21; Мбуку, 36; Лихаджи, 46; Пембеле, 54; Раттер, 59; Аушиш, 90+3.

В полуфиналах турнира сыграют Мексика - Нидерланды (14 ноября) и Франция - Бразилия (15 ноября).

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч Украина - Эстония обслужат арбитры из европейского топ-чемпионата.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Шахтер - Динамо - 1:0 Хроника матча, видео гола

Бавария - Боруссия - 4:0 Хроника матча

Александрия - Сент-Этьен - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: