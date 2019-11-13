Украинские спортсмены завоевали золотые медали на первенстве планеты по самбо

Украинские самбисты успешно выступили на чемпионате мира, который состоялся в Чонджу (Южная Корея).
Об этом сообщает сайт федерации самбо Украины.
Владислав Руднев в категории до 74 кг в финальном поединке победил представителя Узбекистана Истама Курбатова, защитив чемпионский титул, который он завоевал в 2018 году в Бухаресте.
Анастасия Сапсай стала чемпионкой в категории более 80 кг. В финале украинская спортсменка добилась победы над белоруской Марией Кондратьевой.
Бронзовые медали завоевали Наталья Смаль (до 72 кг), Галина Ковальская (до 80 кг), Рамзик Тоноян (более 100 кг) и Петр Давыденко (до 90 кг).
Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины стала чемпионом мира по боевому самбо.