RU  UA  EN

пятница, 15 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 ноября

23:56
Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)
23:55
Голевые феерии Англии и Португалии: все результаты отбора Евро-2020 14 ноября
23:31
Федерер победил Джоковича в матче жизни на Итоговом турнире года
23:15
Джокович - Федерер - 0:2 результат матча
22:30
Украина - Эстония - 1:0 Видеообзор
20:50
Сборная Украины чудом обыграла одну из слабейших команды Европы
19:00
Черная пятница-2019: где искать самые большие скидки в Украине
18:40
Клуб сбежавшего из Украины олигарха лишился главного тренера
18:20
Лобода показала редкие фото с маленькой дочкой: фаны пришли в умиление
17:56
Самый сексуальный мужчина 2019 года Джон Ледженд рассказал, как сталкивался с расизмом
17:47
Украина - Эстония: стартовые составы
17:42
Ломаченко назвал причину поражения Гвоздика в чемпионском бою с россиянином
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

четверг, 14 ноября 2019, 23:56
переглянути новину українською

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже сейчас определились шесть национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.

По состоянию на 14 ноября досрочно на Евро-2020 пробились сборные:

Украины
Италии
России
Польши
Бельгии
Испании
Англии
Чехии
Франции
Турции

Командам осталось отыграть по одному-два матча в ноябре. Хорватии для выхода на Евро достаточно набрать одно очко. Австрии и Финляндии, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира необходимо набрать по два очка, Ирландии - 3.

Отметим, что уже осенью станут известны 20 участников европейского первенства, еще четыре путевки будут разыграны в Лиге Наций.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Эстония - 1:0 Хроника матча, видео голов

Сербия - Украина: онлайн-трансляция

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Шахтер - Динамо - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: