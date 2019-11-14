Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже сейчас определились шесть национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.

По состоянию на 14 ноября досрочно на Евро-2020 пробились сборные:

Украины

Италии

России

Польши

Бельгии

Испании

Англии

Чехии

Франции

Турции

Командам осталось отыграть по одному-два матча в ноябре. Хорватии для выхода на Евро достаточно набрать одно очко. Австрии и Финляндии, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира необходимо набрать по два очка, Ирландии - 3.

Отметим, что уже осенью станут известны 20 участников европейского первенства, еще четыре путевки будут разыграны в Лиге Наций.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.