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Украина - Эстония: прогноз букмекеров на матч 14 ноября

четверг, 14 ноября 2019, 11:00
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14 ноября сборная Украины в товарищеском матче на своем поле сыграет с национальной командой Эстонии. Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

УКРАИНА - ЭСТОНИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров является украинская сборная. На победу Украины предлагается коэффициент 1,11. Ничья оценивается коэффициентом 8,50. На успех эстонской национальной команды можно поставить с коэффициентом 16,00.

Напомним, что сборная Украины досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Украинцы лидируют в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков в семи матчах. Эстония с одним набранным очком занимает последнее место в группе С.

УКРАИНА - ЭСТОНИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Украина и Эстония ранее провели между собой четыре матча, в которых украинцы одержали четыре победы с разницей мячей 10-0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты сборной Украины собрались в Киеве перед важнейшим матчем отбора Евро-2020.

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