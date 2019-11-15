Слабейшую команду чемпионата Украины будет спасать еще один "динамовец"

Новым главным тренером полтавской "Ворсклы" станет Юрий Максимов.

Об этом сообщает "Команда №1".

На тренерском посту полтавской команды Максимов заменит своего бывшего партнера по киевскому "Динамо" и сборной Украины Виталия Косовского, который получит другую должность в клубе.

Ранее Максимов возглавлял ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", российскую "Мордовию", казахстанский "Тараз" и азербайджанскую "Кешлю", которую покинул в прошлом году.

После 14 туров в турнирной таблице чемпионата Украины "Ворскла" занимает последнее, 12-е место. В активе полтавской команды 8 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ультрас "Динамо" объяснили свое скандальное поведение на матче с "Шахтером".