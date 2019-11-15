Верховная Рада приняла жесткое решение по главе украинского футбола

Верховная Рада поддержала решение о создании временной комиссии, которая будет расследовать возможные нарушения законодательства главой Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко.

Об этом сообщает официальный сайт парламента страны.

За это решение проголосовало 260 народных избранников. Против выступили 13 депутатов. Ещё 46 "слуг народа" воздержались от голосования. Комиссия займется расследованием возможных нарушений со стороны Павелко во время реализации программы строительства искусственных футбольных полей, которая финансировалась из государственного бюджета.

Напомним, Павелко был избран депутатом Верховной Рады 8-го созыва.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Суркис и Павелко подрались на матче Украина - Португалия.