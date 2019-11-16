RU  UA  EN

суббота, 16 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 ноября

10:33
Под Киевом погибла 18-летняя девушка-боксер: фото спортсменки и детали трагедии
10:21
Путина изобразили на карикатуре убийцей украинцев
10:20
Lera Lynn впервые спела в Украине: мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
10:08
Как в Крыму из детей растят убийц: опубликованы фото
09:55
MARUV отменила выступление в России: певице стало плохо в аэропорту
09:52
Конец эпохи достоинства: Коломойского сделали героем меткой фотожабы
09:26
В России назревает скандал из-за слов Собчак про Крым
08:22
Что происходит на передовой на Донбассе: видео из окопов ВСУ
07:26
Названа фамилия бойца ВСУ, погибшего на Донбассе: опубликовано фото
06:24
С солнцем и без дождей: синоптики порадовали прогнозом на субботу
05:32
Curiosity озадачил ученых данными с Марса: они не понимают, что происходит
04:21
В Кривом Роге мужчина с символикой России напал на украинку: опубликовано фото "героя"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

суббота, 16 ноября 2019, 09:00
переглянути новину українською

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже сейчас определились 12 национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.

По состоянию на 14 ноября досрочно на Евро-2020 пробились сборные:

Украины

Италии

России

Польши

Бельгии

Испании

Англии

Чехии

Франции

Турции

Швеции

Финляндии

Командам осталось отыграть по одному матчу в ноябре.

Отметим, что уже осенью станут известны 20 участников европейского первенства, еще четыре путевки будут разыграны в Лиге Наций.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Эстония - 1:0 Хроника матча, видео голов

Сербия - Украина: онлайн-трансляция

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Шахтер - Динамо - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: