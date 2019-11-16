Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже сейчас определились 12 национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.
По состоянию на 14 ноября досрочно на Евро-2020 пробились сборные:
Украины
Италии
России
Польши
Бельгии
Испании
Англии
Чехии
Франции
Турции
Швеции
Финляндии
Командам осталось отыграть по одному матчу в ноябре.
Отметим, что уже осенью станут известны 20 участников европейского первенства, еще четыре путевки будут разыграны в Лиге Наций.
Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.