Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP

Поздним вечером 15 ноября определились обе полуфинальные пары Итогового турнира ATP, который в эти дни проходит в Лондоне.

Так, в первой паре полуфиналистов именитый швейцарец Роджер Федерер сыграет против 21-летнего грека Стефаноса Циципаса. Встреча пройдет 16 ноября в 16:00 по киевскому времени.

Во второй полуфинальной паре прошлогодний чемпион Александр Зверев будет играть против пятой ракетки мира Доминика Тима. Встреча этих теннисистов также пройдет 16 ноября, но начнется в 22:00.

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа Итогового турнира года швейцарец Роджер Федерер победил серба Новака Джоковича и вышел в полуфинал.