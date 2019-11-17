Где смотреть онлайн Сербия - Украина: расписание трансляций

17 ноября в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины на выезде сыграет с национальной командой Сербии. Встреча состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич".

СЕРБИЯ - УКРАИНА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи в 16:00.

Прямую трансляцию противостояния между сербской и украинской сборными можно будет посмотреть на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". Также трансляция матча будет доступна в эфире российских каналов "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

СЕРБИЯ - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков в семи матчах. Сербия находится на третьем месте, имея в активе 10 очков после шести поединков. Украинцы уже гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020, а сербы продолжают борьбу за выход на континентальное первенство.

Ранее "Апостроф" публиковал список игроков сборной Украины, вызванных на матч с Сербией.