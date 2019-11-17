Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже определились 16 национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.
По состоянию на 16 ноября досрочно на Евро-2020 пробились:
Украина
Италия
Россия
Польша
Бельгия
Испания
Англия
Чехия
Франция
Турция
Швеция
Финляндия
Германия
Нидерланды
Хорватия
Австрия
Командам осталось отыграть по одному матчу (17-19 ноября).
На прямые путевки претендуют Португалия и Сербия (группа В), Дания, Швейцария и Ирландия (группа D, 2 путевки), Венгрия, Уэльс и Словакия (группа E, 1 путевка)
Всего по итогам отборочного турнира станут известны 20 участников европейского первенства.
Еще четыре путевки будут разыграны в каждом дивизионе Лиги Наций. Есть несколько сборных, которые точно сыграют в плей-офф.
Дивизион A: Исландия + три сборные из других дивизионов
Дивизион B: Босния и Герцеговина, Северная Ирландия + две сборные из других дивизионов
Дивизион C: Шотландия, Норвегия, Болгария, Израиль, Румыния
Дивизион D: Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония
Абсолютно точно не изменится дивизион D. А вот в дивизионах A, B, C состав участников плей-офф определится после последнего тура.