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Сербия - Украина: составы на матч отбора Евро-2020

воскресенье, 17 ноября 2019, 15:01
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Стали известны стартовые составы сборных Сербии и Украины на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоится 17 ноября в Белграде.

СЕРБИЯ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 16:00.

Сербия: Райкович, Родич, Коларов, Миленкович, Ник. Максимович, Нем. Максимович, Гудель, Радоньич, Льяич, Тадич, Митрович.

Запасные: Дмитрович, Роцков, Милетич. Младенович, Миливоевич, Спайич, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Милинкович-Савич, Павлович.

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Болбат, Шабанов, Коноплянка, Шепелев, Буяльский, Шахов, Безус, Беседин.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков в семи матчах. Украинцы уже гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020. Поединок с Сербией не будет формальностью для украинских футболистов. Для того, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020, подопечным Андрея Шевченко нужно набрать одно очко в матче с сербами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко определился с заявкой на важнейший матч с сербами.

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