Пришлось спасать полиции: в Перу судей едва не казнили на поле, видео

В Перу ответный четвертьфинальный матч Кубка страны между командами "Депортиво Гарсиласо" и "Депортиво Льякуабамба" едва не завершился трагедией.

Об этом сообщает The Sun.

Во втором тайме судьи подверглись нападению со стороны болельщиков и футболистов принимающей команды. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. Сотрудники правоохранительных органов оцепили судейскую бригаду в круг и не подпускали к ним разъяренных фанатов.

Интересно, что на этом конфликт с участием болельщиков не исчерпался. После матча они поджидали команду гостей возле ее автобуса. Чтобы избежать возможных стычек, футболисты "Депортиво Льякуабамба" были вынуждены покинуть стадион на грузовике, который используется для перевозки лошадей.

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