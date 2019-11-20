Евро-2020: стало известно, где Украина сыграет матчи группового раунда

Сборная Украины проведет матчи группового этапа чемпионата Европы 2020 года в Нидерландах и Румынии. Об этом стало известно после окончания отборочного турнира Евро-2020.

Украинцы попали в группу С, в которой сыграют с голландцами. Два других соперника украинской сборной станут известны по результатам жеребьевки, которая состоится 30 ноября.

Возможными соперниками нашей команды являются сборные из третьей корзины (Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия), а также один из победителей плей-офф Лиги наций (Исландия, Болгария, Израиль, Румыния, Уэльс, Словакия, Ирландия и Северная Ирландия).

Напомним, что сборная Украины блестяще прошла отборочный турнир Евро-2020, заняв первое место в своей группе и опередив действующего чемпиона Европы команду Португалии.

Ранее "Апостроф" сообщал, кто был назван лучшим игроком сборной Украины в отборе Евро-2020.