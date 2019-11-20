RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:59
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева сделала циничный ход, нарушив обещание
18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Евро-2020: стало известно, где Украина сыграет матчи группового раунда

среда, 20 ноября 2019, 10:40
переглянути новину українською

Сборная Украины проведет матчи группового этапа чемпионата Европы 2020 года в Нидерландах и Румынии. Об этом стало известно после окончания отборочного турнира Евро-2020.

Украинцы попали в группу С, в которой сыграют с голландцами. Два других соперника украинской сборной станут известны по результатам жеребьевки, которая состоится 30 ноября.

Возможными соперниками нашей команды являются сборные из третьей корзины (Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия), а также один из победителей плей-офф Лиги наций (Исландия, Болгария, Израиль, Румыния, Уэльс, Словакия, Ирландия и Северная Ирландия).

Напомним, что сборная Украины блестяще прошла отборочный турнир Евро-2020, заняв первое место в своей группе и опередив действующего чемпиона Европы команду Португалии.

Ранее "Апостроф" сообщал, кто был назван лучшим игроком сборной Украины в отборе Евро-2020.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Россия - Бельгия - 1:4 хроника матча

Украина - Эстония - 1:0 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: