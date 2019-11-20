Многие умерли: легендарный боксер назвал причину завершения карьеры

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, что он решил завершить профессиональную карьеру из опасений о своем здоровье.

Слова Мейвезера приводит слова BoxingScene.

"Мне много раз предлагали вернуться в бокс. Но я задумался о своем здоровье, так как бокс является очень брутальным видом спорта. За последние несколько лет многие боксеры умерли в ринге. Из-за этого я решил закончить с серьезными боями.

Теперь я занимаюсь тем, что летаю по всему миру и провожу выставочные бои. На этом я могу зарабатывать от 10 до 30 миллионов долларов за поединок. Так что я могу заработать больше, чем большинство нынешних боксеров", - сказал Мейвезер.

42-летний Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. За свою карьеру он провел 50 боев и одержал 50 побед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Мейвезер похвастался своим богатством.