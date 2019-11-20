УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020: где Украина

Стал известен состав корзин финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Сборная Украины попала в первую корзину, как одна из лучших стран отборочного турнира Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Корзина 1: Англия (хозяин), Бельгия, Германия (хозяин), Испания (хозяин), Италия (хозяин), Украина.

Корзина 2: Нидерланды (хозяин), Россия (хозяин), Польша, Франция, Хорватия, Швейцария

Корзина 3: Австрия, Дания (хозяин), Португалия, Турция, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Евро-2020 пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист признан лучшим в отборе Евро-2020.