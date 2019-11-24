Победитель Кубка Либертадорес определен в фантастическом матче: видео

Бразильский "Фламенго" стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв в финале турнира аргентинский "Ривер Плейт". Встреча завершилась со счетом 2:1.

Аргентинцы открыли счет на 14-й минуте, когда результативным ударом отметился Рафаэль Борре. Победный результат "Ривер Плейт" удерживал вплоть до 89-й минуты, когда гол забил лучший бомбардир турнира Габриэл Барбоза. На 2-й компенсированной минуте "Фламенго" и вовсе вышел вперед - тот же Барбоза сделал дубль, тем самым принеся трофей своей команде.

Для "Фламенго" эта победа стала второй в Кубке Либертадорес. Впервые команда выиграла главный клубный турнир Южной Америки в 1981 году.

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