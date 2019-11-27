"Бронзовый бомбардировщик" и "Цыганский барон" проведут реванш: названа дата супербоя

Промоутер Боб Арум сообщил, что американский боксер Деонтей Уайлдер по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" и британец Тайсон Фьюри по прозвищу "Цыганский барон" договорились о реванше.

Слова Арума приводит ESPN.

"До Рождества мы обо всем объявим. Бой состоится 22 февраля 2020 года. Не волнуйтесь и спите спокойно", - сказал Арум.

Поединок состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Ранее Уайлдер и Фьюри провели бой 1 декабря 2018 года. Тогда поединок завершился вничью.

34-летний Уайлдер является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC. За свою карьеру он провел 43 боя, в которых одержал 42 победы и однажды его поединок завершился вничью. 31-летний Фьюри в 30 боях одержал 29 побед при одной ничьей.

Напомним, что в супертяжелом весе также выступает украинец Александр Усик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Уайлдер уверенно победил "Кинг Конга" в чемпионском бою.