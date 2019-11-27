Супер В и крутой "Шахтер": все результаты Лиги чемпионов 26 ноября

26 ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. Вот их результаты.

Группа А

Лидеры группы "Реал" и "ПСЖ" сыграли вничью на "Сантьяго Бернабеу". Также не был определен победитель и в другом матче квартета: "Галатасарай" и "Брюгге" обменялись голами в Стамбуле.

"Реал" Испания - "ПСЖ" Франция - 2:2

Голы: Бензема, 17; Бензема, 79 - Мбаппе, 81; Сарабия, 83.

"Галатасарай" Турция - "Брюгге" Бельгия - 1:1

Голы: Бюйюк, 11 - Диатта, 90+2.

Удаления: Диатта, 90+3; Мата, 90+3 (оба - "Брюгге").

Положение команд: 1. "ПСЖ" - 13, 2. Реал - 8, 3. Брюгге - 3, 4. Галатасарай - 2.

Группа B

В двух матчах этого квартета было забито 12 мячей, что всего на один меньше, нежели в сумме в остальных шести встречах дня. "Бавария" уничтожила в Сербии "Црвену Звезду", а "Тоттенхэм Хотспур" дома добыл волевую победу над "Олимпиакосом".

"Црвена Звезда" Сербия - "Бавария" Германия - 0:6

Голы: Горетцка, 14; Левандовски, 53 (с пенальти); Левандовски, 60; Левандовски, 64; Левандовски, 68, Толиссо, 90.

"Тоттенхэм Хотспур" Англия - "Олимпиакос" Греция - 4:2

Голы: Алли, 45+1; Кейн, 50; Орье, 73; Кейн, 77 - Эль-Араби, 6; Семеду, 19.

Положение команд: 1. "Бавария" - 15, 2. "Тоттенхэм Хотспур" - 10, 3. "Црвена Звезда" - 3, 4. "Олимпиакос" - 1.

Группа C

В этом квартете "Шахтер" наконец-то смог прервать серию неудачных игр с "Манчестер Сити", добившись в Англии заслуженной ничьей. В другом матче группы "Аталанта" оказалась сильнее загребского "Динамо".

"Манчестер Сити" Англия - "Шахтер" Украина - 1:1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69.

"Аталанта" Италия - "Динамо" Загреб Хорватия - 2:0

Голы: Мюриэль, 27 (с пенальти), Гомес, 47.

Положение команд: 1. "Манчестер Сити" - 11, 2. "Шахтер" - 6, 3. "Динамо" - 5, 4. "Аталанта" - 4.

Группа D

В матче лидеров квартета "Ювентус" обыграл "Атлетико". В другой встрече группы российский "Локомотив" дома проиграл немецкому "Байеру".

"Локомотив" Россия - "Байер" Германия - 0:2

Голы: Жемалетдинов, 11 (автогол); С. Бендер, 54.

"Ювентус" Италия - "Атлетико" Испания - 1:0

Гол: Дибала, 45+2.

Положение команд: 1. "Ювентус" - 13, 2. "Атлетико" - 7, 3. "Байер" - 6, 4. "Локомотив" - 3.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты Лиги чемпионов от 6 ноября.