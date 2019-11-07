Сумасшествие "Шахтера" и феерия "Реала": все результаты Лиги чемпионов 6 ноября

6 ноября состоялись восемь матчей 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Группа А

ПСЖ добыл скромную победу над "Брюгге" и гарантировал себе выход в плей-офф. Также из группы, скорее всего, выйдет "Реал", который не оставил камня на камне от "Галатасарая".

ПСЖ Франция – "Брюгге" Бельгия - 1:0 (1:0)

Гол: Икарди (21)

"Реал" Испания – "Галатасарай" Турция - 6:0 (4:0)

Голы: Родриго (4, 7, 90), Рамос (14, с пенальти), Бензема (45, 81)

Положение команд: ПСЖ - 12, Реал - 7, Брюгге - 2, Галатасарай - 1.

Группа B

"Бавария" на своем поле уверенно обыграла "Олимпиакос" и завоевала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" в гостях уничтожил "Црвену Звезду" и закрепился на втором месте.

"Бавария" Германия – "Олимпиакос" Греция - 2:0 (0:0)

Голы: Левандовски (69), Перишич (89)

"Црвена Звезда" Сербия – "Тоттенхэм" Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Ло Чельсо (34), Сон Хын Мин (57, 61), Эриксен (85)

Положение команд: Бавария, Тоттенхэм - 7, Црвена Звезда - 3, Олимпиакос - 1.

Группа C

"Шахтер" невероятным образом ушел от поражения в Загребе, забив два гола в компенсированное время. Решающий гол был забит с пенальти, который заработал вратарь "горняков" Пятов. "Аталанта", за которую играет украинец Малиновский, была близка к победе над "Манчестер Сити", но гости все-таки удержали ничью.

"Динамо" Загреб Хорватия – "Шахтер" Украина - 3:3 (1:1)

Голы: Петкович (25), Иванушец (83), Адеми (89) - Патрик (13), Мораес (90+3), Тете (90+7, с пенальти)

"Аталанта" Италия – "Манчестер Сити" Англия 1:1 (0:1)

Голы: Пашалич (49) - Стерлинг (7)

Положение команд: Манчестер Сити - 10, Шахтер, Динамо - 5, Аталанта - 1.

Группа D

"Ювентус" в самой концовке дожал "Локомотив" и обеспечил себе выход в плей-офф. В другом матче "Байер" неожиданно обыграл "Атлетико" и сохранил для себя и "Локомотива" небольшие шансы на выход из группы.

"Локомотив" Россия – "Ювентус" Италия - 1:2 (1:1)

Голы: Миранчук (12) - Рэмзи (3), Дуглас Коста (90+3)

"Байер" Германия – "Атлетико" Испания - 2:1 (1:0)

Голы: Томас (41, автогол), Фолланд (55) - Мората (90)

Положение команд: Ювентус - 10, Атлетико - 7, Локомотив, Байер - 3.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты Лиги чемпионов от 5 ноября.