RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

7 ноября

01:27
В Киеве проучили "героя парковки": фото и видео от друзей водителя
00:10
Вводят в гипноз и отбирают все: в Киеве "засветилась" опасная банда, фото

6 ноября

23:43
В Киеве взорвали авто крупного бизнесмена: названа фамилия
23:42
Смертельное покушение в Киеве: появилось видео момента взрыва на Житомирской трассе
23:18
Взрыв на Житомирской трассе в Киеве: появилось видео и новые подробности
22:48
В Киеве бросили взрывчатку на крышу авто, много пострадавших: опубликованы первые фото
22:08
В Киеве "псих" с автоматом расстрелял соседа: опубликовано страшное видео
21:35
​В аэропорту Амстердама произошло ЧП, возможен захват самолета: опубликованы первые фото
21:20
Возле метро в Киеве сразу 9 авто попали в серьезное ДТП: опубликовано видео
20:18
"Охотились" на бандита: все подробности задержания бывших бойцов "Правого сектора"
19:33
"Совок" в головах: в сети показали, как сотрудники ГБР "отмечают" день рождения Трубы
19:02
Женщина подумала, что нашла во дворе щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом для всех
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сумасшествие "Шахтера" и феерия "Реала": все результаты Лиги чемпионов 6 ноября

четверг, 07 ноября 2019, 01:13
переглянути новину українською

6 ноября состоялись восемь матчей 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Группа А

ПСЖ добыл скромную победу над "Брюгге" и гарантировал себе выход в плей-офф. Также из группы, скорее всего, выйдет "Реал", который не оставил камня на камне от "Галатасарая".

ПСЖ Франция – "Брюгге" Бельгия - 1:0 (1:0)
Гол: Икарди (21)

"Реал" Испания – "Галатасарай" Турция - 6:0 (4:0)
Голы: Родриго (4, 7, 90), Рамос (14, с пенальти), Бензема (45, 81)

Положение команд: ПСЖ - 12, Реал - 7, Брюгге - 2, Галатасарай - 1.

Группа B

"Бавария" на своем поле уверенно обыграла "Олимпиакос" и завоевала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" в гостях уничтожил "Црвену Звезду" и закрепился на втором месте.

"Бавария" Германия – "Олимпиакос" Греция - 2:0 (0:0)
Голы: Левандовски (69), Перишич (89)

"Црвена Звезда" Сербия – "Тоттенхэм" Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Ло Чельсо (34), Сон Хын Мин (57, 61), Эриксен (85)

Положение команд: Бавария, Тоттенхэм - 7, Црвена Звезда - 3, Олимпиакос - 1.

Группа C

"Шахтер" невероятным образом ушел от поражения в Загребе, забив два гола в компенсированное время. Решающий гол был забит с пенальти, который заработал вратарь "горняков" Пятов. "Аталанта", за которую играет украинец Малиновский, была близка к победе над "Манчестер Сити", но гости все-таки удержали ничью.

"Динамо" Загреб Хорватия – "Шахтер" Украина - 3:3 (1:1)
Голы: Петкович (25), Иванушец (83), Адеми (89) - Патрик (13), Мораес (90+3), Тете (90+7, с пенальти)

"Аталанта" Италия – "Манчестер Сити" Англия 1:1 (0:1)
Голы: Пашалич (49) - Стерлинг (7)

Положение команд: Манчестер Сити - 10, Шахтер, Динамо - 5, Аталанта - 1.

Группа D

"Ювентус" в самой концовке дожал "Локомотив" и обеспечил себе выход в плей-офф. В другом матче "Байер" неожиданно обыграл "Атлетико" и сохранил для себя и "Локомотива" небольшие шансы на выход из группы.

"Локомотив" Россия – "Ювентус" Италия - 1:2 (1:1)
Голы: Миранчук (12) - Рэмзи (3), Дуглас Коста (90+3)

"Байер" Германия – "Атлетико" Испания - 2:1 (1:0)
Голы: Томас (41, автогол), Фолланд (55) - Мората (90)

Положение команд: Ювентус - 10, Атлетико - 7, Локомотив, Байер - 3.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты Лиги чемпионов от 5 ноября.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реал - Галатасарай - 6:0 Хроника матча, видео голов

Динамо Загреб - Шахтер - 3:3 хроника суперматча, видео голов

Аталанта - Манчестер Сити - 1:1 Хроника матча, видео голов

Локомотив - Ювентус - 1:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: