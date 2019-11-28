"Динамо" оказалось в нокдауне в начале важнейшего матча в Лиге Европы

Киевское "Динамо" провально начало матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме". Встреча в этим минуты проходит на стадионе "Шведбанк" в Мальме.

Уже на 2-й минуте матча хозяевам удалось распечатать ворота Георгия Бущана. После подачи углового Йо-Ирге Бергет пробил головой по воротам киевлян. Бущан с ударом справился, однако первым на добивании оказался Расмус Бенгтссон, который и добил мяч практически в пустые ворота.

Напомним, после четырех туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав шесть очков. "Мальме" находится на третьей позиции, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что перед матчем "Мальме" - "Динамо" произошел необычный конфуз.