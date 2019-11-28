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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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Где Роналду? Известный карикатурист жестко протроллил звездного футболиста

четверг, 28 ноября 2019, 11:15
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Известный футбольный карикатурист Омар Момани в своей новой работе потроллил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Поводом стало выступление португальского футболиста в матче 5-го тура Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

Португальский нападающий отыграл все 90 минут в этой встрече, однако так и не смог забить гол. Единственный гол на свой счет записал Пауло Дибала, который отметился точным ударом со штрафного.

"Где был Криштиану? Пауло Дибала - герой, ведь его невероятный победный гол со стандарта помог "Юве" переиграть "Атлетико", - пишет Момани под постом.

Детальнее о матчах Лиги чемпионов 27 ноября читайте в материале "Апострофа": Яркая победа "Барселоны" и мега-матчи в Испании и Германии: все результаты Лиги чемпионов 27 ноября

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