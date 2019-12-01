Где смотреть онлайн Олимпик - Динамо: расписание трансляций

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Динамо". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча "Олимпик" - "Динамо".

Начало матча - в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между донецким и киевским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

"Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Киевляне набрали 30 очков. "Олимпик" занимает 7-е место, имея в активе 18 очков.

В матче первого круга "Динамо" и "Олимпик" сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Сергея Политыло столичная команда ответила забитым мячом Виктора Цыганкова. Встречу соперники завершали не в полных составах. У "Олимпика" был удален Дмитрий Гришко, а у "Динамо" - Беньямин Вербич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" понесло серьезные потери перед решающим матчем в Лиге Европы.