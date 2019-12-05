Джошуа и "кабанчик" провели дуэль взглядов перед реваншем: видео

В Саудовской Аравии прошла официальная дуэль взглядов накануне боя-реванша за четыре чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между Энди Руисом из Мексики и Энтони Джошуа из Британии.

Оба спортсмена выбрали для церемонии спортивный стиль. Так, Руис надел игровую майку баскетбольного клуба НБА "Нью-Йорк Никс" и джинсы, а Джошуа пришел в футболке и спортивных штанах.

Бой Руис - Джошуа состоится в субботу, 7 декабря, и начнется не раньше 23:00.

Напомним, что Руис и Джошуа впервые провели бой 1 июня 2019 года. Тогда мексиканец одержал сенсационную победу и впервые в карьере стал чемпионом мира.

30-летний Джошуа за свою карьеру провел 23 боя, в которых одержал 22 победы при одном поражении. В 2017 году британец победил легендарного украинского боксера Владимира Кличко. На счету 30-летнего Руиса 33 победы и одно поражение в 34 боях.