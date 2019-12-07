Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

В субботу, 7 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". Смотрите прямую трансляцию игры "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" на "Апострофе".

Начало матча - в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между манчестерскими коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 15 туров "Манчестер Сити" занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка. "Манчестер Юнайтед" располагается на 6-м месте, имея в активе на 11 очков меньше.

В минувшем сезоне оба очных матча между командами выиграл "Манчестер Сити" - 3:1 дома и 2:0 в гостях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" в упорном матче обыграл "Тоттенхэм" в чемпионате Англии.