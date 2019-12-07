Где смотреть женскую эстафету Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В воскресенье, 8 декабря, состоится женская эстафетная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в шведском Остерсунде.

Смотрите на "Апострофе" онлайн-видеотрансляцию женской эстафеты.

Начало гонки - в 16:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине заключительную гонку первого этапа Кубка мира покажет телеканал "UA:Перший".

Состав сборной Украины на гонку, как и других команд, пока остается неизвестным. Выбор четырех участниц эстафеты тренерский штаб нашей команды будет делать из: Виты Семеренко, Вали Семеренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Дарьи Блашко

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка прокомментировала сенсационный успех на этапе Кубка мира.