Главный обидчик "Шахтера" потерпел обидное поражение в манкунианском дерби

В чемпионате Англии состоялось манкунианское дерби, в котором "Манчестер Сити" принимал "Манчестер Юнтайтед". Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме гости отметились дважды, когда отличились Рашфорд и Мартиаль. Под занавес встречи Отаменди отквитал один мяч.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Отаменди, 85 - Рашфорд, 23 (с пенальти), Мартиаль, 29

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз (Отаменди, 59), Фернандиньо, Анхелиньо - Д. Силва, Родри (Гюндоган, 86), Де Брюйне - Б. Силва (Марез, 65), Жезус, Стерлинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Янг, 89) - Мактоминей, Фред - Джеймс, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд - Мартиаль (Перейра, 74)

Предупреждения: Б. Силва, Де Брюйне, Уокер - Де Хеа, Перейра