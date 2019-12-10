Лига чемпионов: "Барселоне" не помогут два ключевых игрока в матче с "Интером"

"Барселона" не сможет рассчитывать сразу на двух основных футболистов в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера", который пройдет 10 декабря в Милане. Онлайн-трансляция матча "Интер" - "Барселона" будет доступна на "Апострофе". Начало встречи в 22:00.

Так, в Италию не полетели лидеры команды – Лионель Месси и Жерар Пике, при этом место в заявке на игру нашлось сразу нескольких юниорам.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде объяснил, что он лично решил дать время Месси отдохнуть.

"У нас плотный график, и учитывая все предстоящие матчи, я принял решение оставить Месси вне заявки. Лео отдыхает, ничего больше. Впереди нас ждут важные игры. В связи с этим я решил, что некоторые футболисты не войдут в заявку. В прошлом сезоне мы провели на "Джузеппе Меацца" великолепный матч. И кстати, мы были без Месси", - сказал Вальверде.

Интересно, что "Барса" после пяти туров и гарантировала себе первое место в группе. Вторую путевку в плей-офф будут разыгрывать между собой "Интер" и дортмундская "Боруссия". В том случае, если команды наберут одинаково очков, то по разнице личных встреч дальше пройдут итальянцы.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Барселона" победила "Боруссию", а "Интер" обыграл "Славию".