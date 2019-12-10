Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль - 0:2 Видеообзор

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" в гостях обыграл австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 2:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды имели шансы, чтобы открыть счет, однако до перерыва зрители голов так и не увидели. Во второй половине встречи гостям таки удалось забить. В течение двух минут ворота хозяев поразили Наби Кейта и Мохамед Салах. Отойти от такого удара чемпион Австрии уже не смог, что позволило действующему победителю турнира выйти в 1/8 финала.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа Е. 6-й тур

РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ Австрия - ЛИВЕРПУЛЬ Англия - 0:2

Голы: Кейта, 57; Салах, 59.

Зальцбург: Станкович, Кристенсен, Онгюэн, Вебер, Ульмер, Собослаи (Ашимеру, 89), Юнузович (Дака, 68), Мвепу, Минамино, Хван, Холанд (Окугава, 75).

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес, 53), ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87), Салах, Фирмино (Милнер, 75), Мане.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что наставник "Ливерпуля" отметился дерзкой выходкой перед игрой с "Зальцургом".