Шахтер - Аталанта: последние новости перед игрой

Сегодня, 11 декабря, состоится матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Аталантой". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист". На "Апострофе" будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" - "Аталанта".

Футболисты "Шахтера" выйдут на поле в традиционных желто-оранжевых футболках, итальянцы сыграют в черной-синей форме.

Донецкий клуб подошел в матчу в оптимальном составе, а вот "Аталанта" не досчиталась нескольких ведущих игроков. По разным причинам на поле не выйдут защитники Рафаэл Толои и Симон Кьер, полузащитник Йосип Иличич, а также нападающий Дуван Сапата.

После пяти туров "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. Для выхода в плей-офф украинскому клубу может хватить ничьей, но лишь в том случае, если в параллельном матче загребское "Динамо" не обыграет "Манчестер Сити". "Аталанте" в любом случае нужна только победа.

Напомним, ранее стала известна заявка "Шахтера" на матч с "Аталантой". С подробностями можно ознакомиться здесь.