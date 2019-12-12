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Динамо - Лугано: прогнозы экспертов на решающий матч Лиги Европы

четверг, 12 декабря 2019, 14:50
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12 декабря, в матче заключительного тура группового турнира Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и швейцарский "Лугано". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Смотрите прямую трансляцию игры "Динамо" - "Лугано" на "Апострофе".

Футбольные эксперты поделились мнениями о том, как закончится матч, который определит дальнейшую судьбу киевского клуба в Лиге Европы. Для выхода в плей-офф киевлянам необходима только победа. Если "Динамо" выиграет с разницей в два мяча, то гарантированно выйдет из группы.

Журналист Артем Франков заявил, что он будет болеть за "Динамо", так как хочет видеть два украинских клуба в плей-офф Лиги Европы.

"Какие бы ни были коэффициенты, какие бы ни были ожидания, какие бы ни были предыдущие разочарования, и, чтобы я, в конце концов, не увидел, я все равно пойду на стадион и буду болеть за "Динамо". Хоть тушкой, хоть чучелом, но я хочу видеть две украинские команды «в весне», в плей-офф Лиги Европы", - сказал Франков на своем YouTube-канале.

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Луценко уверен, что у "Динамо" большие шансы на успех.

"Я считаю, что у "Динамо" большие шансы на победу. Динамовцы злые на себя после поражения от "Зари". В предстоящем поединке Лиги Европы за "Динамо" будет болеть не только весь Киев, но и вся Украина. Это тоже мотивация. Дома "Лугано" выжал максимум, и в этом нет ничего удивительного. Сейчас у "Лугано" шансов нет, но они будут биться за престиж", - приводит слова Луценко Footboom.

Экс-хавбек сборной Украины Максим Калиниченко также верит в победу динамовцев. При этом, он убежден, что голы забьют обе команды.

"Динамо" сыграет с "Лугано" без ряда основных игроков, которые заработали дисквалификации в поединке прошлого тура против "Мальме". Особенно болезненной будет потеря Артема Шабанова, который стал в этом сезоне основным центральным защитником киевлян. Таким образом и без того не самая надежная защита "Динамо" станет еще слабее, чем легко может воспользоваться "Лугано", но свои очки хозяева наверняка возьмут. Предлагаю поставить на победу "Динамо" и обе забьют", - приводит слова Калиниченко Вetting.team.


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