Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций

13 декабря состоится женская спринтерская гонка на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который пройдет в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской спринтерской гонки.

Начало гонки - в 12:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Из украинских биатлонисток в гонке выступят Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 96 очков. Лучшей из украинок является Юлия Джима, которая с 54 очками занимает 14-е место. На 16-м месте находится Вита Семеренко (44).