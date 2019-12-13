RU  UA  EN

пятница, 13 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 декабря

11:02
Руководители агрокомитета и Рады предстанут перед судом, если продадут землю с нарушением закона - Рабинович
10:54
Евросоюз принял новое решение по антироссийским санкциям
10:51
Известные украинки снялись для эротического календаря на 2020 год: среди них - Анна Ризатдинова и Леся Никитюк
10:32
Коснется россиян и военных: Зеленский хочет упростить получение гражданства Украины
09:52
Группа KAZKA выпустила еще один трек из нового альбома, и он снова о бывшей любви
08:48
Кто победил на досрочных парламентских выборах в Великобритании: данные большого экзитпола
08:15
Полковник ВСУ записал видео после скандального заявления про военных РФ
08:02
Помощник Зеленского нервно отреагировал на вопрос о тайных встречах с Коломойским
07:00
Классический капустняк с пшеном за час: простой рецепт и советы приготовления
00:07
Газ, Донбасс, пенсии и Путин: о чем Зеленский говорил на "Право на владу"

12 декабря

23:36
Зеленский рассказал о газовых переговорах с Путиным и сроке будущего контракта
22:53
Готов 100 раз пожать Путину руку: заявление Зеленского о переговорах с Кремлем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций

пятница, 13 декабря 2019, 10:50
переглянути новину українською

13 декабря состоится женская спринтерская гонка на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который пройдет в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской спринтерской гонки.

Начало гонки - в 12:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Из украинских биатлонисток в гонке выступят Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 96 очков. Лучшей из украинок является Юлия Джима, которая с 54 очками занимает 14-е место. На 16-м месте находится Вита Семеренко (44).

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Гент - Александрия - 2:1 Хроника матча, видео голов

Динамо - Лугано - 1:1 Хроника матча, видео голов

Бавария - Тоттенхэм - 3:1 Хроника матча, видео голов

Атлетико - Локомотив - 2:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: