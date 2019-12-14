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Где смотреть мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций

суббота, 14 декабря 2019, 20:00
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15 декабря состоится мужская эстафета на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской эстафеты в Хохфильцене.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 211 очков. Также в первую тройку входят россиянин Александр Логинов (177) и француз Симон Дестье (175). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 18-е место, набрав 78 очков.

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