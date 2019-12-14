Вратарь "Динамо" грубо пообщался с фанатами после позора в Лиге Европы: видео

Вратарь "Динамо" Денис Бойко в жесткой форме пообщался с болельщиками команды после ничьей с "Лугано" (1:1) в Лиге Европы, после которой киевляне вылетели с турнира.

"Я вам объясняю, как бы ни было обидно, но я не знаю, сколько это будет… Мне тоже обидно! Я что не подхожу к вам, не разговариваю с вами? Мне тоже ху**о, бл**ь", - сказал Бойко.

Голкипер отметил, что болельщики и клуб должны оставаться одним целым, как бы ни было тяжело.

"Одно целое под названием клуб "Динамо" Киев, бл**ь. Вы, мы, бл**ь, тренера, бл**ь, остальные фанаты - мы все одно целое. Мы не будем вот это устраивать, мы тогда, бл**ь, опустимся на дно. Уже на дне? Так еще ниже, бл**ь", - добавил он.

Интересно, что сам Бойко на поле в этот день не появился.

Напомним, что украинский футболист вошел в число главных героев недели в Лиге Европы.