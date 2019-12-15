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Где смотреть онлайн Десна - Динамо: расписание трансляций

воскресенье, 15 декабря 2019, 12:40
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В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины между черниговской "Десной" и киевским "Динамо". Встреча пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Смотреть онлайн Десна - Динамо.

Начало матча - в 14:00.

Прямая трансляция противостояния между черниговским и киевским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

После 17 туров "Десна" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги,.набрав 33 очка. "Динамо" занимает 4-е место. В активе киевского клуба также 33 очка.

Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский. Ему будут ассистировать судьи на линиях Александр Войтюк и Виктор Матяш. Резервный арбитр - Максим Козыряцкий.

Напомним, что в 17-м туре "Динамо" потерпело поражение от "Зари".

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